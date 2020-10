Serie A, ultime dai campi LIVE: tutte le notizie di giornata

Serie A, le ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, infortuni, squalifiche e mercato

Gli aggiornamenti dai campi delle 20 squadre di Serie A: notizie, infortuni, squalifiche e mercato.

ATALANTA –Prosegue a Zingonia la preparazione all’esordio stagionale in UEFA Champions League che vedrà i nerazzurri affrontare mercoledì 21 ottobre il Midtjylland alla MCH Arena di Herning. Oggi era in programma un allenamento pomeridiano al Centro Bortolotti. A parte Malinovskyi che ha svolto un lavoro differenziato.

BENEVENTO – Giorno di riposo per gli uomini di Inzaghi dopo la sconfitta di ieri contro la Roma.

BOLOGNA – Gli allenamenti dei rossoblù verso la partita di Roma continueranno mercoledì con una seduta alle 15 a porte chiuse al centro tecnico.

CAGLIARI – Domani pomeriggio riprenderanno gli allenamenti e si inizierà a pensare al prossimo avversario, il Crotone dell’ex Cigarini con cui si giocherà domenica alle 12.30 alla Sardegna Arena. Luca Ceppitelli e Filip Bradaric devono ancora impegnarsi e allenarsi per recuperare, stare al passo con i compagni e meritarsi così la prossima convocazione. Sempre indisponibile Gaston Pereiro che continua il lavoro personalizzato e potrebbe tornare in gruppo a fine mese. Questa sarà una settimana importante anche per Adam Ounas che ha esordito ieri con la maglia rossoblù giocando gli ultimi minuti. Si aspetta anche il rientro di Alessandro Tripaldelli.

CROTONE – Dopo il pareggio contro la Juve, Luca Marrone ha parlato così della gara: «È un punto importante. Lavoriamo per questo in settimana, in campo ci troviamo, eravamo brillanti e quindi penso che sia un punto meritato».

FIORENTINA – Non solo Sarri, ma anche Allegri, Mazzarri e Spalletti. Sarebbero questi i profili a cui sta pensando Rocco Commisso, arrabbiato e deluso dalla prestazione di ieri della Fiorentina e in generale da un avvio di stagione deludente. Lo riferisce Tgr Toscana, riportando anche presunti spifferi di spogliatoio relativi al malcontento della squadra per alcune dichiarazioni di Iachini.

GENOA – Impegnato stasera contro il Verona

HELLAS VERONA – Impegnato stasera contro il Genoa.

INTER – Buone notizie per Antonio Conte che ritroverà a disposizione Alessandro Bastoni: anche il secondo tampone a cui si è sottoposto il difensore ha dato esito negativo.

JUVENTUS – Alex Sandro, De Ligt, McKennie e Cristiano Ronaldo non fanno parte della spedizione bianconera per Kiev. La Juventus è partita da Caselle direzione Kiev, per l’esordio stagionale in Champions League. Ci sono i convocati. Rispetto a Crotone, è Aaron Ramsey l’unica novità. Convocati anche i giovani Frabotta e Portanova. C’è Paulo Dybala.

LAZIO – Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Borussia Dortmund. Clicca qui per le sue parole.

MILAN – Dopo il giorno di riposo concesso da Stefano Pioli ai giocatori impegnati sabato nel derby vinto contro l’Inter, il Milan questo pomeriggio si ritroverà a Milanello dalle 15.30 per iniziare la preparazione in vista della sfida di giovedì a Glasgow contro il Celtic. Assenti ancora Rebic e Gabbia, Stefano Pioli cercherà di lavorare sul recupero fisico dei giocatori rientrati dalle rispettive nazionali pochi giorni prima del derby al fine di essere pronti per la prima gara del girone di Europa League

NAPOLI – Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano la prima giornata di Europa League contro l’AZ Alkmaar, match in programma giovedì al San Paolo (ore 18.55). Insigne ha svolto l’intera seduta col gruppo

PARMA – Giorno di riposo per la squadra di Liverani. Gli allenamenti riprenderanno a partire da domani.

ROMA – Gruppo unito inizialmente in palestra, poi i titolari del match contro il Benevento sono rimasti a fare scarico, mentre gli altri sono scesi in campo, tra cui Karsdorp, perfettamente recuperato è tornato allenarsi in gruppo. Domani allenamento a Trigoria, mentre la partenza per la Svizzera è prevista per mercoledì mattina.

SAMPDORIA – La Sampdoria è tornata ad allenarsi a Bogliasco in vista della trasferta di Bergamo con l’Atalanta e lo ha fatto a due velocità. I blucerchiati maggiormente impegnati nella gara con la Lazio hanno svolto una sessione rigenerativa, mentre sul campo 1 del “Mugnaini” gli altri disponibili, dopo una prima parte dedicata all’attivazione e ai circuiti tecnici, hanno svolto una serie di partitine a campo ridotto, alternate ad un lavoro aerobico. Terapie e specifico programmato per Manolo Gabbiadini. Domani, mercoledì, è in agenda una seduta mattutina.

SASSUOLO – Dopo la vittoria di ieri a Bologna i neroverdi sono tornati subito in campo questa mattina al Mapei Football Center per preparare la sfida di venerdì sera contro il Torino. Seduta defaticante per i calciatori impiegati ieri al Dall’Ara, per il resto del gruppo riscaldamento, esercitazioni tecnico tattiche e partitelle ad alta intensità su campo ridotto.

SPEZIA – Dopo aver affrontato la sfida contro la Fiorentina, le Aquile torneranno in campo martedì pomeriggio in vista del match di Parma , in programma domenica alle 15:00 sul terreno dello stadio ‘Tardini’.

TORINO – Dopo i quattro casi di Covid accertati nel gruppo squadra, due calciatori e due membri dello staff, al Torino scatta la cosiddetta «bolla». Belotti e compagni, infatti, possono continuare gli allenamenti e le partite, ma non potranno avere contatti con l’esterno. Per tutta la settimana e fino a domenica, salvo nuove indicazioni, i giocatori lavoreranno al Filadelfia e alloggeranno in un albergo cittadino, senza tornare a casa. E, inevitabilmente, si sottoporranno a nuovi giri di tamponi, per scongiurare il rischio di altri contagi in vista della sfida di venerdì contro il Sassuolo

UDINESE – L’attaccante dell’Udinese, Gerard Deulofeu entrato a gara in corso nella sfida vinta per 3-2 contro il Parma ha voluto esprimere un commento sul suo profilo intagram. Questo il suo post: “RIENTRO E VITTORIA! Felice di tornare dopo 7 mesi e vincere questa partita. Grande squadra“.