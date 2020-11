Serie A, ultime dai campi LIVE: le condizioni di Belotti, Insigne si allena con il gruppo

Serie A, le ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, infortuni, squalifiche e mercato

ATALANTA – Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa presentando la sfida al Liverpool. Queste le sue parole.

BENEVENTO – La squadra campana sarà impegnata questa sera contro l’Hellas Verona. Out Iago Falque

BOLOGNA – I rossoblù godranno di un giorno e mezzo di riposo. La ripresa degli allenamenti verso la sfida contro il Napoli è fissata per domani a porte chiuse.

CROTONE – Dopo il match disputato sabato allo Scida contro l’Atalanta, il gruppo rossoblù tornerà ad allenarsi da martedì pomeriggio per cominciare a preparare la sfida di domenica prossima (ore 15) in casa del Torino

FIORENTINA – Nonostante la sconfitta contro la Roma, la famiglia Commisso ha deciso di rinnovare la fiducia a Beppe Iachini: decisiva sarà la partita contro il Parma.

GENOA – Sotto con il Torino dopo il buon punto nel derby. Il Grifone si è ritrovato subito al ‘Signorini’ per resettare e schiacciare on sulla preparazione della prossima. Si gioca mercoledì alle 17. Tutto in due giorni e un tot. Dopo i rituali quotidiani, il tecnico Maran ha radunato il gruppo sul campo per anticipare il programma e introdurre il canovaccio. Giocatori carichi tra volumi di lavoro differenti a seconda delle esigenze. Dopo un’abbondante razione atletica con i preparatori, sono state varate le esercitazioni tecniche, con le prime infarinature tattiche e una serie di partitine a perimetro ridotto. Le prove generali sono fissate per la seduta di martedì a gruppo compattato. Tra i giocatori in recupero, è tornato a svolgere attività sul terreno di gioco Shomurodov.

HELLAS VERONA – Gli scaligeri saranno impegnati questa sera contro il Benevento

INTER – L’Inter è partita per Madrid dove domani affronterà il Real per la terza giornata di Champions League. Assente Lukaku, ci sono Skriniar e Sanchez.

JUVENTUS – La squadra come sempre ha suddiviso la seduta di oggi, dedicata allo scarico per chi ha giocato ieri contro lo Spezia, mentre per il resto del gruppo l’allenamento in campo aveva come menu possessi palla, gioco a tema e partitella finale. Domani è già vigilia della sfida contro il Ferencvaros: i bianconeri sono attesi in campo per la rifinitura al mattino, dopodichè partiranno per Budapest dove, alle 18.30, è prevista la conferenza stampa

LAZIO – Seduta di scarico col gruppo diviso in due: da una parte chi è stato largamente impiegato nella partita di ieri; dall’altra, i subentrati e chi è rimasto in panchina. Per i primi lavoro in palestra, tutti gli altri sul manto erboso per esercitazioni con la palla. Sul campo si sono rivisti sia Lulic che Radu: il Capitano ha completato la seduta, salvo per la partitella finale; il compagno invece ha svolto un lavoro differenziato col pallone. Nuova gara, nuovi tamponi. A due giorni dalla trasferta in terra russa, a Formello si sono svolti i nuovi test. Ancora fuori Lazzari, D. Anderson e Luis Alberto, ai quali si aggiunge Escalante per un problema muscolare, da valutare invece Fares che ieri ha lasciato anzitempo il campo di Torino

NAPOLI – Dopo la gara contro il Sassuolo, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Rijeka per la terza giornata di Europa League in programma giovedì in Croazia alle ore 18.55. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una prima fase dedicata a torello e lavoro di velocità. Di seguito esercitazione tecnica e partitina a campo ridotto. Insigne ha svolto l’intera seduta col gruppo

PARMA – Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister Liverani, i crociati hanno svolto lavori di riscaldamento seguiti da un’attivazione tecnica. L’allenamento è stato concluso da esercizi sul possesso palla. Bruno Alves, Jacopo Dezi e Matteo Scozzarella hanno lavorato con i compagni. Lavoro differenziato e terapie per Maxime Busi, Vincent Laurini e Valentin Mihaila. A seguito della sintomatologia dolorosa comparsa al termine del primo tempo della gara contro l’Inter, Andreas Cornelius si è sottoposto oggi ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di I grado della giunzione miotendinea del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso. I crociati torneranno in campo domani per una seduta mattutina a porte chiuse.

ROMA – Dopo la vittoria contro la Fiorentina, la Roma oggi usufruirà di un giorno di riposo per poi riprendere ad allenarsi domani alle 11:00, in vista dell’impegno di Europa League contro il Cluj in programma giovedì alle 18.55.

SAMPDORIA – La Sampdoria conquista un solo punto nel Derby della Lanterna contro il Genoa. Claudio Ranieri si è detto complessivamente soddisfatto del punto conquistato e ha messo nel mirino già la sfida contro il Cagliari. Concessa una sola giornata di riposo per i blucerchiati, prima di riprendere la preparazione in vista del match contro la squadra di Eusebio Di Francesco. Da valutare le condizioni di Albin Ekdal, uscito dolorante dal match contro il Genoa

TORINO – Ripresa della preparazione per il Torino, in vista della partita infrasettimanale di mercoledì 4 novembre, a Marassi contro il Genoa, recupero della terza giornata di campionato. Il tecnico Giampaolo ha fatto svolgere una sessione defaticante, in piscina, per i giocatori impegnati ieri pomeriggio e una seduta tecnica ai calciatori che non sono scesi in campo contro la Lazio. Programma personalizzato per Izzo (post trauma contusivo al ginocchio) e terapie per Belotti. La risonanza magnetica cui è stato sottoposto stamane il capitano ha confermato le valutazioni cliniche di ieri dello staff medico granata: trauma contusivo al ginocchio destro. Il programma di domani prevede la sessione di rifinitura e poi la partenza per il ritiro prepartita di Genova

