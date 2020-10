Serie A, un record che dura dal 1933. La firma è di Silvio Piola

Il 28 ottobre 1933 venne stabilito un record assoluto in Serie A, capace di perdurare in tutti questi anni.

Come scrive il profilo della Lega, nel corso della settimana giornata di campionato venne stabilito il primato di marcature di un singolo giocatore in una partita: Silvio Piola realizzò sei reti contro la Fiorentina.

