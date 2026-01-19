Serie B
Serie B, terremoto in casa Bari: esonerati Vivarini e il ds Magalini! Ecco i sostituti
Serie B, terremoto in casa Bari: esonerati Vivarini e il ds Magalini! Ecco chi saranno i loro sostituti: il comunicato ufficiale
Il Bari tenta il tutto per tutto per salvare una stagione drammatica. La sconfitta interna per 1-0 contro la Juve Stabia è stata fatale per l’assetto tecnico dei pugliesi. Attraverso una nota ufficiale diramata in queste ore, la società ha comunicato l’esonero contestuale dell’allenatore Vincenzo Vivarini e del Direttore Sportivo Giuseppe Magalini. La decisione, maturata per cercare di strappare i Galletti dalle sabbie mobili della zona retrocessione, segna l’ennesimo ribaltone di un’annata travagliata.
Come anticipato già nella serata di domenica, la panchina viene affidata nuovamente a Moreno Longo. L’esperto tecnico piemontese, ancora sotto contratto con il club fino al giugno 2026, torna alla guida della squadra diventando così il terzo mister di questo campionato, dopo l’avvicendamento iniziale con Fabio Caserta e la breve parentesi di Vivarini.
Ma le novità non finiscono qui. Se Magalini saluta, resta invece saldamente al suo posto Valerio Di Cesare: l’ex capitano e bandiera dei Biancorossi viene promosso a pieno titolo nel ruolo di Direttore Sportivo, con il difficile compito di gestire questa delicata fase di transizione. La rivoluzione è servita: ora la parola passa al campo per evitare il baratro della Serie C.
I COMUNICATI – «SSC Bari comunica di aver sollevato Vincenzo Vivarini dall’incarico di allenatore della Prima squadra. La Società, con stima e rispetto, intende ringraziare il tecnico abruzzese per il lavoro svolto alla guida dei biancorossi. A Lui, al suo vice Andrea Milani e al prof. Antonio Del Fosco, i migliori auguri per il prosieguo della carriera».
«SSC Bari comunica la decisione di sollevare dall’incarico il Direttore Sportivo Giuseppe Magalini. Al dirigente lombardo va il ringraziamento per quanto fatto in questo anno e mezzo di collaborazione portata avanti con impegno e professionalità, unitamente ai migliori auguri per un futuro denso di soddisfazioni».
