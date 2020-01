Serie B, Cremonese: Baroni esonerato torna Rastelli

Serie B, cambia la panchina della Cremonese: si attende infatti un ritorno di Rastelli dopo l’esonero di Baroni

Le cose nel calcio cambiano rapidamente così come accaduto a Cremona in questi giorni. All’inizio del campionato c’era infatti sulla panchina della Cremonese Massimo Rastelli che è stato esonerato alla settima giornata in favore di Baroni. In 11 panchine Baroni ha collezionato solo undici punti facendo sprofondare la squadra al quartultimo posto in classifica.

Come riporta la Gazzetta dello Sport quindi dopo aver diretto l’allenamento al ritorno dalla pausa invernale Baroni è stato esonerato e ora la Cremonese è pronta a riabbracciare Rastelli.