Serie B, il Monza chiederà il rinvio della partita contro il Vicenza

Tanti casi di Covid-19 in casa Monza, si va verso il rinvio della partita contro il Vicenza

In casa Monza, i casi di Covid-19 sono 9 per quanto riguarda il gruppo squadra, 7 calciatori e 2 membri dello staff, e due che sono in ritiro con la Nazionale Under 21; Andrea Colpani e Davide Frattesi. In tutto 9 calciatori, per questo motivo la prossima partita contro il Vicenza va verso il rinvio.

Il Monza chiederà oggi il rinvio del match. Come da protocollo, ogni club ha diritto al rinvio della prima gara utile in programma qualora abbia 8 giocatori positivi o in isolamento.