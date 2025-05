Serie B, Juve Stabia – Adorante crede nella promozione: «Ci crediamo, fino alla fine. La nostra forza è questa…»

Dopo il successo nel primo turno dei play-off della Serie B arrivato per 1-0 contro il Palermo, Andrea Adorante, attaccante della Juve Stabia e decisivo con il gol vittoria, ha parlato in conferenza stampa. Le parole riportate da Vivocentro.it

DICHIARAZIONI – «Non ho trattenuto l’emozione, non ho pensato all’ammonizione. Sono contento che la partita sia andata così, ci crediamo fino alla fine, cercheremo di giocarcela con tutti. La nostra forza è essere spensierati. Senza peso, abbiamo solo la follia e l’ambizione, vedremo come andrà.

La compattezza del gruppo è fondamentale – ha proseguito – nel primo tempo abbiamo fatto un po’ fatica, poi nel secondo tempo abbiamo trovato più il piglio del gioco trovando spazi da cui è nato il gol. La differenza la fa la squadra, perché tutti danno l’anima, e sono certo che darà tutto anche per le prossime. Nel primo tempo, ci aspettavano bassi, abbiamo fatto un pò fatica, nel secondo tempo sono tornati in campo più aggressivi e ciò ha liberato spazi, che ci ha fatto trovare la rete.

Stasera festeggeremo perché c’è lo meritiamo – ha concluso – e da domani penseremo alla Cremonese. La vicinanza delle partite non è un problema, queste partite si preparano da sole, un paio di giorni in più sarebbe sicuramente meglio, ma conta come andiamo in campo».