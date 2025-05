Playoff Serie B: La Juve Stabia in semifinale! Battuto il Palermo, sarà sfida contro la Cremonese

Playoff Serie B: la Juve Stabia batte il Palermo con un gol di Adorante e va in semifinale, dove affronterà la Cremonese

Sono ufficiali le semifinali dei playoff di Serie B 2024-25: Juve Stabia-Cremonese e Catanzaro-Spezia si giocheranno mercoledì 21 maggio. A completare il quadro è stata la meritata vittoria della Juve Stabia sul Palermo, in un Menti gremito e partecipe. Le vespe di Pagliuca hanno dominato il primo tempo, colpendo un palo con Floriani e sprecando un’occasione clamorosa con Candellone. Il gol decisivo è arrivato al 67′ grazie ad Andrea Adorante, lesto ad approfittare di una grave ingenuità difensiva di Baniya per firmare la sua 16ª rete stagionale. L’attaccante è stato ammonito e risulta ora in diffida.

Per il Palermo, invece, l’eliminazione rappresenta l’ennesima delusione in una stagione deludente. La squadra di Dionisi è apparsa fragile e priva di idee, incapace di reagire alla maggiore intensità e determinazione dei campani. Da segnalare, oltre al gol, anche l’infortunio occorso a Nicolò Fortini, costretto ad abbandonare il campo. Il fallimento del progetto tecnico e sportivo rosanero è ora completo, con l’amarezza per un epilogo che lascia ben pochi appigli su cui costruire il futuro.