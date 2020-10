Serie B LIVE: le decisioni del Giudice Sportivo

Serie B, le ultime dai campi delle 20 squadre del campionato cadetto: notizie, infortuni, squalifiche e mercato

Le notizie più importanti dalla Serie B: notizie, infortuni, squalifiche e mercato.

GIUDICE SPORTIVO – «Al termine della terza giornata del campionato di Serie B, sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo. Sono due i calciatori fermati per un turno: si tratta di Crimi (Virtus Entella) e Dickmann (Spal). Squalificato per una giornata il tecnico Bazeu (Ascoli) mentre il dirigente Gerboni (V. Entella) è stato fermato per due turni».

MONZA-VICENZA Monza e Vicenza stanno valutando la data migliore per recuperare la sfida che doveva essere giocata ieri e che è stata rinviata su richiesta del club brianzolo a causa dei tanti casi di positività al Covid registrati nei giorni scorsi. Le due società sono ora al lavoro, a stretto contatto con la Lega B, per trovare una soluzione condivisa in merito alla data del recupero. Al momento la data più ‘calda’ è quella di mercoledì 4 novembre