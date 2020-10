Serie B LIVE: gli arbitri della 3ª giornata, le parole di Galliani

Serie B, le ultime dai campi delle 20 squadre del campionato cadetto: notizie, infortuni, squalifiche e mercato

Gli arbitri della 3ª giornata di Serie B:

Brescia-Lecce: Di Martino

Cosenza-Cittadella: Marinelli

Cremonese-Venezia: Aureliano

Frosinone-Ascoli: Dionisi

Pescara-Empoli: Prontera

Pordenone-SPAL: Sacchi

Reggiana-Chievo Verona: Chiffi

Salernitana-Pisa: Ghersini

Virtus Entella-Reggina: Pairetto

MONZA – Le parole dell’ad Galliani: «Sulla base di quanto normato dalla Lega B, abbiamo deciso di giocarci subito il jolly che permette di chiedere una volta nel corso della stagione il rinvio di una gara in caso di più di otto calciatori positivi o in isolamento. A fronte di nove giocatori non utilizzabili per la partita contro il Vicenza abbiamo quindi inviato istanza di rinvio al presidente della Lega di Serie B. Una scelta basata anche sul fatto che Mota Carvalho è appena tornato dalla nazionale under 21 portoghese, mentre Gytkjaer rientrerà solo oggi dalla convocazione con la Danimarca: non conosciamo quindi le loro condizioni di salute».

BRESCIA – Un solo positivo nella rosa del Brescia e non due. Questo l’esito del secondo giro di tamponi. Per uno dei due giocatori isolati il secondo test ha dato esito negativo. Di fatto si è trattato di un falso positivo al Covid-19. Il tesserato in questione si è sottoposto ieri a un ulteriore esame, ma di certo non c’è un’epidemia nella rosa biancazzurra.