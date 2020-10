Serie B LIVE: Menez torna ad allenarsi in gruppo, le parole di Galliani

Serie B, le ultime dai campi delle 20 squadre del campionato cadetto: notizie, infortuni, squalifiche e mercato

Le notizie più importanti dalla Serie B: notizie, infortuni, squalifiche e mercato.

ASCOLI – Seduta pomeridiana oggi pomeriggio per i bianconeri al Picchio Village: dopo un riscaldamento coordinativo, il gruppo è stato impegnato in esercitazioni sulle palle inattive, in una sessione tattica e in una partita finale. Si è regolarmente allenato Kragl, che ha smaltito il risentimento alla schiena; hanno lavorato a parte Malle e Tassi. Assente Vellios.

MONZA – A due giorni dalla gara di Cittadella di sabato, i biancorossi si sono ritrovati a Monzello per un allenamento pomeridiano. Attivazione motoria, possessi palla con conclusioni in porta e combinazioni d’attacco; poi la partita finale a campo ridotto vinta 2-1 dai gialli sui rossi con reti di Maric, Boateng e un autogol. Dopo Bettella, Lamanna, Rigoni, Di Gregorio e Sampirisi, anche i croati Maric e Marin sono risultati negativi agli ultimi tamponi e, dopo gli esami di rito, sono tornati ad allenarsi. Differenziato per Marin, mentre Maric ha svolto tutta la sessione coi compagni. Domani alle 11 è in programma la rifinitura della vigilia, poi il pranzo e nel pomeriggio la partenza per Cittadella.

SALERNITANA – Sono ripresi questo pomeriggio presso il C.S. “Mary Rosy” gli allenamenti della Salernitana. Dopo una prima fase di attivazione gli uomini di Fabrizio Castori sono stati divisi in due gruppi: i granata impegnati nella gara di Coppa Italia hanno svolto un lavoro rigenerativo mentre il resto della squadra ha effettuato esercitazioni tecnico-tattiche. André Anderson ha riportato una lieve lesione all’adduttore destro. Lavoro atletico specifico per Bogdan, fisioterapia per Gondo e Lombardi. La seduta di rifinitura in vista della gara di sabato contro la Reggiana è fissata per domani alle ore 15:00

REGGINA – La squadra si è ritrovata questa mattina sul campo numero 1 del centro sportivo Sant’Agata per proseguire il percorso di avvicinamento a Reggina-Spal. Dopo una prima fase di riscaldamento, il gruppo, sotto le direttive di mister Toscano, ha provato varie soluzioni tattiche. La sessione si è conclusa con esercizi di scarico. Rigoberto Rivas e Jérémy Ménez si sono aggregati al resto della squadra, partecipando all’intera sessione.

MONZA – Le parole di Galliani alla Gazzetta dello Sport: «Con il Pordeneone è stata la partita della svolta, abbiamo giocato pensando al Cittadella e siamo ancora pieni di infortunati e contagiati. La squadra ha dimostrato forza e carattere. Ma avete visto Sommariva? Bravissimo, era il terzo portiere, è diventato titolare causa Covid. E Barillà che partita ha fatto da terzino, quindi fuori ruolo. Non cerco scuse ma non è facile gestire un’emergenza simile, tra infortuni e Covid. Sono sereno, la squadra è forte. Ho la certezza che la squadra vi stupirà. Non c’è ovviamente la controprova, ma con Ronaldo la Juve avrebbe pareggiato a Crotone? E’ difficile davvero, quindi, c’è bisogno di tempo, sapevamo che sarebbe stata una stagione anomala e dobbiamo accettare qualsiasi cosa. Brocchi è in discussione? Non scherziamo, è un bravo allenatore e ha la nostra totale fiducia»

