Serie B LIVE: Plizzari negativo al Coronavirus, nuovo caso di positività al Lecce

Serie B, le ultime dai campi delle 20 squadre del campionato cadetto: notizie, infortuni, squalifiche e mercato

REGGINA – «La Reggina comunica che anche il secondo tampone a cui si è sottoposto il calciatore Alessandro Plizzari ha dato esito negativo. Il calciatore, già da domani, tornerà a disposizione del tecnico Domenico Toscano e del suo staff».

MONZA – E’ perfettamente riuscito – come comunica il Monza sul proprio sito ufficiale – l’intervento di ricostruzione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro a cui si è sottoposto quest’oggi Mattia Finotto. L’attaccante biancorosso, che inizierà a breve il programma di recupero e dovrà restare lontano dai campi almeno sei mesi, ha lasciato un messaggio sui propri canali social: «Ginocchio come nuovo, ora penso solo al recupero per tornare a correre e lottare sul quel prato verde. Grazie per tutti i messaggi d’ affetto che mi avete mandato»

ASCOLI – Nuovo cicli di test in casa Ascoli. La società marchigiana, con una nota, ha comunicato la negatività dei tamponi, effettuati questa mattina presso il centro Biolab di Monticelli dal gruppo squadra. Restano in isolamento i cinque calciatori e due membri dello staff risultati postivi al Covid nei giorni scorsi

CITTADELLA – L’A.S. Cittadella comunica che i test antigenici rapidi effettuati questa mattina dal gruppo squadra presso la Fisio&Sport Polimedica di Cittadella sono risultati TUTTI NEGATIVI. Anche mister Venturato e Daniele Donnarumma risultano negativi, ora si attende per loro l’esito del test molecolare. Entrambi sono asintomatici e stanno bene, in isolamento fiduciario fino all’esito del molecolare. Come da NUOVO PROTOCOLLO F.I.G.C. verranno effettuati test antigenici rapidi ogni 48 ore per tutto il periodo di isolamento, test dunque anche mercoledì e venerdì.

LECCE – «L’U.S. Lecce comunica che i test molecolari effettuati in mattinata nel ritiro dell’Acaya hanno dato esito negativo per tutto il gruppo squadra tranne che per un componente dello staff, che è stato immediatamente posto in isolamento».

VENEZIA – Le parole del presidente Niederauer: «Pur essendo solo alle battute iniziali del campionato sono molto soddisfatto dell’andamento della squadra sotto la guida di Zanetti. Avevamo pianificato un strategia precisa per la partita con l’Empoli, e la squadra l’ha eseguita alla perfezione. Abbiamo battuto una delle migliori formazioni del campionato dimostrandoci all’altezza della situazione dall’inizio alla fine della partita, e spero che su questa prestazione si possano porre le basi del nostro futuro. Vorrei inoltre ringraziare i giocatori e lo staff per il loro atteggiamento propositivo e per aver mantenuto alta la concentrazione nonostante in queste settimane si sia dovuta gestire la situazione legata al COVID».