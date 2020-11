Serie B LIVE: esonerato Tedino, si allungano i tempi di recupero per Brocchi

Serie B, le ultime dai campi delle 20 squadre del campionato cadetto: notizie, infortuni, squalifiche e mercato

Virtus Entella, esonerato Tedino – Il club ligure ha deciso di esonerare Bruno Tedino. Il comunicato e le parole del presidente Gozzi.

ASCOLI – Questa mattina è ripresa la preparazione dei bianconeri al Picchio Village: i titolari della partita di ieri con l’Entella hanno svolto una seduta defaticante; tutti gli altri sono stati impegnati in attivazione, forza, partite a pressione e partita finale. Domani è in programma una sessione di lavoro alle ore 15:00 al Picchio Village a porte chiuse.

MONZA – Si allungano i tempi di recupero del tecnico del Monza Cristian Brocchi, operato ieri d’urgenza ai calcoli renali. Un intervento di routine tanto che si pensava di vederlo in campo già domani, invece i medici gli hanno consigliato ulteriore riposo e probabilmente neanche martedì sarà presente in coppa contro la Spal. Niente di grave comunque, al più tardi mercoledì il mister sarà pronto a riprendere il suo posto in campo.

PESCARA – Le parole del presidente Sebastiani: «Asencio ha preso un bel calcio sul flessore e si è fatto male. Le sensazioni non sono belle, ha sentito un forte dolore: spero che il danno non sia grave. Ceter tra dieci giorni potrebbe essere disponibile. Svincolati? Non serve a nulla, a questo punto, prendere un giocatore fermo da mesi. Aspettiamo la riapertura del mercato e, se dovessimo aver bisogno, ci muoveremo».