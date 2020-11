Serie B LIVE: le decisioni del Giudice Sportivo, ripresi gli allenamenti del Brescia

Serie B, le ultime dai campi delle 20 squadre del campionato cadetto: notizie, infortuni, squalifiche e mercato

Le notizie più importanti dalla Serie B: notizie, infortuni, squalifiche e mercato.

SPAL – Le parole di Di Francesco: «Abbiamo iniziato lentamente ma la vittoria contro il Vicenza, per come è arrivata, ci ha sbloccato. Ci siamo tolti un bel peso, la vittoria contro la Salernitana invece ci farà crescere tanto per il futuro. Obiettivo promozione? Ci sono tante squadre importanti tra cui Salernitana, Empoli, Chievo e Frosinone oltre alle altre due retrocesse dalla Serie A. E’ un campionato molto livellato ma importante è restare equilibrati sia in caso di vittoria che di sconfitta. Puntiamo ad un campionato da vertice ma non dobbiamo compiere l’errore di guardare troppo avanti».

EMPOLI – Empoli FC comunica che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto l’atleta Stefano Moreo hanno evidenziato una lesione a livello del muscolo quadricipite femorale destro. La società azzurra comunica inoltre che il calciatore Samuele Damiani ha subito, nella gara contro la Reggina, una lesione al legamento collaterale esterno del ginocchio destro. Entrambi i calciatori hanno già iniziato le cure e le terapie necessarie.

BRESCIA – Dopo i due giorni di riposo concessi da Mister Lopez, le Rondinelle hanno svolto una sessione pomeridiana all’insegna dell’atletica e del potenziamento muscolare. Al termine hanno svolto una breve partitella. Da valutare le condizioni di Ndoj alle prese con un problema muscolare accusato nel match contro il Cosenza e che lo ha portato ad un controllo diagnostico in data odierna. Stesso dicasi per Jagiello che ha accusato un fastidio muscolare di lieve entità.

VENEZIA – Dopo Mazzocchi, anche Christian Molinaro è risultato negativo all’ultimo tampone di controllo e tornerà in gruppo in vista della ripresa del campionato. Anche senza comunicazione ufficiale da parte del Venezia – riporta trivenetogoal – il laterale ex Juve era risultato positivo al Covid nelle scorse settimane: ora è a completa disposizione per la prossima sfida contro l’Entella.

MONZA – Le parole di Brocchi: «Abbiamo affrontato SPAL ed Empoli che sono squadre abituate alla serie A, Frosinone e Cittadella che hanno fatto i playoff lo scorso anno. A volte bisogna rispettare le avversarie, non sempre si può dominare 90 minuti. Noi siamo in un percorso di crescita, i 20 giorni che abbiamo passato noi non li ha passati nessuno. Noi i più forti? E’ vero, ma non metti insieme 11 giocatori più forti e vinci, il Brasile vincerebbe tutte le Coppe del Mondo. E’ durante la settimana e durante le partite che i giocatori si conoscono. Sentire la parola scudetto pronunciata dal nostro Presidente Berlusconi fa venire i brividi»

GIUDICE SPORTIVO – Resi noti i provvedimenti assunti dal Giudice sportivo a margine delle gare della 7a giornata di Serie B. Fermati per un turno: Paolucci (Virtus Entella) e Ingrosso (Cosenza). Squalificati per una giornata anche Marco Zuccher (preparatore dei portieri L.R. Vicenza) “per avere, al 38° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale” e Giuseppe Magalini (ds L.R. Vicenza) “per avere, al 38° del primo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale; infrazione rilevata da un Assistente”.