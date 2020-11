Serie B LIVE: Asamoah nel mirino della Salernitana, un positivo nel Cosenza

Serie B, le ultime dai campi delle 20 squadre del campionato cadetto: notizie, infortuni, squalifiche e mercato

SALERNITANA-REGGIANA – Tramite un comunicato ufficiale, la Lega Serie B ha reso noto che il Giudice Sportivo si è espresso anche in merito al match mai disputato tra Salernitana e Reggiana. Il risultato di 3-0 a tavolino per la squadra di Castori è stato comunicato sub iudice e quindi formalmente sospeso. Il Giudice Sportivo si riserva di decidere un supplemento d’indagine nei prossimi giorni.

COSENZA – La Società Cosenza Calcio informa che tutti i test per l’identificazione del COVID-19 effettuati oggi, nel rispetto del protocollo FIGC, da giocatori, staff tecnico e componenti gruppo squadra hanno dato esito negativo, eccezion fatta per un tesserato, il cui test dovrà essere riesaminato nelle prossime ore. Il tesserato è stato posto precauzionalmente in isolamento e le sue condizioni sono monitorate costantemente dallo staff medico.

SALERNITANA – Asamoah è finito nel mirino dei granata: Lotito vorrebbe consegnare un rinforzo di spessore a Castori. Attualmente le liste sono piene ma per gennaio la Salernitana potrebbe acquistare l’esperto centrocampista oggi svincolato.

REGGIANA – AC Reggiana comunica che in seguito agli esiti dell’ultima serie di controlli giunti nella mattinata di oggi restano ancora presenti all’interno del gruppo squadra 15 casi di positività al Covid-19: la situazione coinvolge attualmente 12 calciatori e 3 componenti dello staff. Nelle prossime ore saranno svolti nuovi esami di controllo nel pieno rispetto delle normative del Ministero della Sanità e della FIGC.

SPAL – S.P.A.L. srl comunica di aver rinnovato il rapporto sportivo col portiere senegalese Demba Thiam fino al 30 giugno 2023