Serie B LIVE: la Salernitana smentisce le voci di una cessione del club

Serie B, le ultime dai campi delle 20 squadre del campionato cadetto: notizie, infortuni, squalifiche e mercato

ASCOLI – Doppia seduta di allenamento al Picchio Village prima alle 10:00 e alle 15:30. Nel pomeriggio c’è stato nuovo giro di tamponi per il gruppo squadra.

BRESCIA – L’attaccante Matteo Cortesi, dopo aver rescisso il suo contratto con il Brescia nelle ultime ore di calciomercato, riparte dalla Serie C. Il classe 1997 ha accettato il corteggiamento del Mantova.

CHIEVO VERONA – I clivensi oggi hanno svolto un allenamento pomeridiano alle ore 15.00

CITTADELLA – Il presidente Gabrielli sul nuovo stadio: «La nostra idea è quella di restare al Tombolato e per questo lavoreremo con vari stralci»

COSENZA – Nuova giornata di allenamenti per i Lupi. Al “San Vitino – Delmorgine” il lavoro è iniziato con degli esercizi di attivazione tecnica. Dopo una fase dedicata ai singoli reparti, la squadra ha concluso con una partitella. Si tornerà in campo domani pomeriggio

CREMONESE – Nel pomeriggio il tecnico della prima squadra, accompagnato dal preparatore dei portieri Marco Bizzarri, ha risposto all’invito del responsabile del vivaio grigiorosso Giovanni Bonavita dando vita ad un incontro durato un’ora e mezza. I tecnici si sono confrontati sugli aspetti inerenti la valorizzazione dei giovani atleti, partendo dall’approccio del singolo nelle dinamiche di gruppo per poi passare alla trattazione di argomenti più tecnici come la specializzazione dei ruoli. Bisoli ha voluto sottolineare l’importanza della figura dell’allenatore anche per quanto concerne gli aspetti psicologici e motivazionali.

EMPOLI – Pietro Accardi, ds dell’Empoli, ha parlato a pianetamepoli.it del mercato del club: «E’stato un mercato difficile ed anomalo, sia per il periodo in cui abbiamo lavorato sia perchè si sono mossi pochi soldi a livello generale. Abbiamo dato spazio alla creatività, e per quanto riguarda il nostro operato siamo molto soddisfatti, in primis perchè abbiamo raggiunto gli obietti che ci eravamo prefissati alla vigilia. Non c’erano delle prime scelte, abbiamo capito chi poteva essere funzionale al gioco dell’allenatore e da li siamo andati su quei profili che a nostro avviso sarebbero stati integrativi della nostra squadra. Alla fine le idee che abbiamo avuto sono quelle che si sono trasformate in acquisti che oggi sono a disposizione dell’allenatore. Rimpianti direi di no. Avete parlato molto di Henderson, indubbiamente era un giocatore che a noi piaceva e che ci ha lasciato un ottimo ricordo, ma in testa avevamo Haas che per caratteristiche è più vicino alle idee del mister e siamo andati su di lui».



FROSINONE – Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, ha parlato così del ritorno dei tifosi allo stadio: «Io penso che i tifosi allo stadio potranno tornare solo quando le società potranno garantire condizioni di sicurezza che al momento non ci sono. Attualmente pensiamo che ci troviamo in una situazione in cui la curva dei contagi è in aumento e dunque è impensabile pensare di garantire le condizioni di sicurezza negli stadi».

LECCE – Mariusz Stepinski si è presentato oggi in conferenza stampa: «Voglio crescere come calciatore e fare il bene del Lecce. Non sono solito fare proclami, ma pensare di gara in gara. Sarà necessario, però, lavorare molto sui dettagli e dare il massimo in allenamento».

MONZA – Doppio allenamento a Monzello per i biancorossi. In mattinata gruppo diviso in due per lavoro sulla forza in palestra e potenziamento aerobico con resistenza alla velocità sul campo. Poi una serie di esercitazioni tecniche, in particolare con un focus sugli 1 contro 1. Dopo il pranzo, nella sessione pomeridiana attivazione motoria e rondos, prima di una fase dedicata alla tattica con combinazioni tra reparti. La partitella finale è stata vinta 1-0 dai gialli sui rossi con rete decisiva di Antonio Marin.

PESCARA – Il presidente del club, Sebastiani ha parlato così del mercato: «Il mercato lo fa la società, in particolare i direttori, con cui sono stato sempre in contatto. Il tecnico deve allenare, non fare il mercato. Non gli abbiamo dato una squadra di “scappati di casa”. Crediamo in lui e non gli abbiamo chiesto di vincere il campionato».

PISA – Dopo due giorni di riposo la squadra è tornata ad allenarsi con una seduta pomeridiana.

PORDENONE – Con un comunicato ufficiale, il Pordenone ha annunciato l’ingresso nel quadro societario di un nuovo socio: si tratta di Giuseppe Iavazzo, importante imprenditore e titolare di Iavazzo Ortofrutta.

REGGIANA – Nel pomeriggio di ieri al Campo Cimurri di Reggio Emilia ha preso il via l’attività della Reggiana For Special di Livello I, nuova suddivisione della Quarta Categoria nell’inquadramento dato dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC. Allenamenti al via anche la Reggiana For Special di Livello II, altra formazione attiva nel progetto Quarta Categoria, che domani taglierà i nastri di partenza della nuova stagione

REGGINA – Nella mattinata di oggi la squadra si è ritrovata sul campo numero 1 del Centro Sportivo Sant’Agata per svolgere la prima sessione di allenamento della settimana. Lavoro in palestra ed esercizi a tema con il pallone per il gruppo a disposizione di mister Toscano. Nel finale si è disputata una partitella a campo ridotto.

SALERNITANA – L’U.S. Salernitana 1919, come già comunicato in data 22 settembre, ribadisce che le notizie inerenti una presunta cessione societaria alla famiglia Della Valle sono completamente destituite di qualsiasi fondamento. La Società, pertanto, invita gli organi d’informazione a verificare la veridicità di tali notizie. In difetto di ciò, l’U.S. Salernitana 1919 si vedrà costretta, suo malgrado, ad adire le vie legali al fine di tutelare la propria immagine.

SPAL – SPAL srl comunica di aver acquisito dal Vancouver Whitecaps FC a titolo temporaneo con opzione per la stagione successiva e diritto di riscatto al termine delle stagioni 2020/2021 e 2021/2022, le prestazioni sportive del calciatore Simon Willem Colyn.

Il centrocampista olandese classe 2002 ha militato nel settore giovanile del club canadese con il quale ha esordito in MLS nella stagione 2018.

VENEZIA – Doppia seduta di allenamento per i lagunari, una alle 10.00 e una alle 15.00

VICENZA – Jallow si è presentato in conferenza stampa: «Sono molto contento di essere qua, conosco la piazza e l’allenatore. Ho visto la partita con il Pordenone, la squadra ha giocato bene, con la giusta mentalità per la serie B»

VIRTUS ENTELLA – Il neo acquisto Mazzocco ha parlato così in un’intervista al Secolo XIX: «Un’opzione che ho preso in considerazione appena mi è stata prospettata, credo che l’Entella sia una buona opportunità e possa essere una tappa importante della mia carriera”»