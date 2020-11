Serie B LIVE: Adjapong torna a Lecce, amichevole di lusso per il Monza

Serie B, le ultime dai campi delle 20 squadre del campionato cadetto: notizie, infortuni, squalifiche e mercato

ENTELLA – Le parole dell’attaccante De Luca: «Ci siamo ritrovati con una sconfitta brutta, soprattutto in casa. Dopo i primi trenta minuti fatti alla grande, sappiamo tutti che quando giochiamo contro squadre di grande qualità, basta una palla per andare in avanti. Dobbiamo ricompattarci come abbiamo già fatto, lavorare e sabato è fondamentale portare a casa i tre punti».

BRESCIA – Doppia sessione a Torbole Casaglia dove i ragazzi di Mister Lopez si sono allenati sia al mattino che al pomeriggio. In Gruppo Donnarumma, Torregrossa e Ragusa, assenti (oltre ai Nazionali) Semprini, Ndoj e Jagiello. Semprini ha effettuato un curretage al menisco in artroscopia, per Ndoj ancora in corso l’iter diagnostico. Jagiello, invece, è alle prese con un fastidio muscolare di lieve entità. Le Rondinelle si ritroveranno domani per un nuovo allenamento al pomeriggio (l’unico della giornata).

MONZA – Con il Campionato fermo per la sosta, i biancorossi disputeranno un’amichevole venerdì 13 novembre alle 15 contro l’Inter. La gara si giocherà a porte chiuse al Suning Training Center di Appiano Gentile.

LECCE – Claud Adjapong non farà parte della spedizione dell’Under 21 in Islanda agli ordini del ct Nicolato. Il laterale giallorosso è stato sottoposto ad un test molecolare, insieme a tutto il gruppo azzurro, il cui esito è indeterminato. Il giocatore rientrerà in sicurezza a Lecce ed effettuerà ulteriori accertamenti.

REGGIANA – Le parole del tecnico Alvini: «Sono stato isolato a Reggio, non lo auguro a nessuno. I primi giorni facevo fatica a vedere le partite, e chi mi conosce sa cosa vuol dire per me stare senza calcio. Non riuscivo a tenere gli occhi aperti. Domenica però era la mia 250a tra i professionisti. Siamo una squadra novella in B, ma abbiamo una forte identità e domenica abbiamo messo il coraggio. Abbiamo gestito 19 giorni con grande professionalità e dimostrato di poter vincere contro ogni avversità. Ora siamo tutti più sereni, guardiamo con fiducia al futuro e questa sosta ci permetterà di recuperare energia».