Serie B LIVE: positivo un membro dello staff del Frosinone e uno dell’Entella

Serie B, le ultime dai campi delle 20 squadre del campionato cadetto: notizie, infortuni, squalifiche e mercato

FROSINONE – «Il Frosinone ha reso noto che l’ultima serie di tamponi effettuati ha evidenziato un caso di positività al Sars-Cov-2 relativamente a un membro dello staff. Lo stesso è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali. La società ciociara ha comunicato, inoltre, di aver attivato tutte le procedure previste dal protocollo soft».

SALERNITANA – «L’U.S. Salernitana 1919 comunica che tutti i tamponi Covid-19 effettuati nella giornata di ieri ai componenti del gruppo squadra sono risultati negativi».

VIRTUS ENTELLA – «La Virtus Entella comunica che un membro dello staff facente parte del gruppo squadra, nella giornata di oggi, è risultato positivo al COVID-19. La persona è asintomatica e sta bene. La società si è mossa immediatamente al fine di attuare tutte le procedure di contenimento nel pieno rispetto del protocollo sanitario».

VENEZIA – Le parole del tecnico Zanetti in conferenza stampa: «Tutte le squadre di questo campionato sono forti e la Cremonese sulla carta è fortissima; lo era già l’anno scorso e in estate si è ulteriormente rafforzata. Hanno un peso offensivo importante sia per struttura che per caratteristiche oltre ad una identità precisa di gioco, ma noi siamo pronti. Sarà una battaglia che affronteremo con grande umiltà ma con la consapevolezza di avere i mezzi per fare risultato pieno. Naturalmente una partita è fatta di episodi, di qualità dell’avversario, ma il nostro DNA è quello di cercare la vittoria in ogni incontro. Ci mancheranno alcune perdine importanti, che spero di recuperare a breve anche in previsione delle molte partite ravvicinate, ma abbiamo comunque una rosa ampia e di livello. Da un punto di vista fisico stiamo bene, vogliamo riscattare la sconfitta subita contro il Frosinone ed ho visto i ragazzi carichi. Ormai chi era indietro di condizione ha recuperato; magari qualcuno può avere qualche problema di tenuta per i 90 minuti ma siamo tutti a buon livello. Da quando sono stati introdotti i 5 cambi, chi subentra dalla panchina è fondamentale ed è un concetto che è importante capire subito: ora c’è la possibilità di cambiare metà squadra e chi subentra deve sapere che può essere determinante per alzare il livello della squadra».