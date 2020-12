Serie B LIVE: Capuano positivo al Coronavirus, un rinnovo nel Venezia

Serie B, le ultime dai campi delle 20 squadre del campionato cadetto: notizie, infortuni, squalifiche e mercato

VENEZIA – Il Venezia FC comunica che è stato prolungato il contratto del difensore Marco Modolo, che resterà legato al club arancioneroverde fino al 30/06/2023. Il capitano e bandiera del Venezia FC ha disputato con la maglia arancioneroverde 225 partite mettendo a segno 26 gol, divenendo uno dei calciatori con il maggior numero di presenze nella storia del club.

FROSINONE – Il Covid colpisce ancora in casa Frosinone. Marco Capuano ha infatti annunciato, tramite Instagram, la sua positività: “Purtroppo al tampone di domenica sono risultato positivo al Covid e ieri anche mia moglie e mia figlia. Dopo aver avuto mal di testa e un po’ di febbre ora stiamo meglio. La sfortuna si è impegnata veramente tanto quest’anno con me, ma non mollo e non vedo l’ora di tornare a fare quello che più mi manca!“.

MERCATO – Chiuso a La Spezia, Giuseppe Mastinu potrebbe scendere in B nel corso della sessione di mercato invernale. Sulle tracce del fantasista bianco ci sarebbero Vicenza e Virtus Entella.