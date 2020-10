Serie B LIVE: infortunio per Cistana, Plizzari positivo al Covid

Serie B, le ultime dai campi delle 20 squadre del campionato cadetto: notizie, infortuni, squalifiche e mercato

BRESCIA – Andrea Cistana ha rimediato un distaccamento della rotula della gamba destra e lunedì subirà un intervento per il corretto riposizionamento rotuleo. L’intervento sarà eseguito dal Professor Benazzo.

PORDENONE – Il Pordenone Calcio comunica di aver prolungato di una stagione il contratto del portiere Giacomo Bindi. Il nuovo accordo scadrà nel giugno 2022.

REGGINA – «La Reggina 1914, informata dalla FIGC, comunica che il calciatore Alessandro Plizzari è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore, asintomatico, si trova attualmente in Islanda con la Nazionale Under 21 e presto sarà trasferito in totale sicurezza in una struttura in Italia».