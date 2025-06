Serie B, rinvio play-off chiesto dalla Salernitana: la Sampdoria posticipa il ritiro di Trigoria! L’indiscrizione in vista del ritorno

Un inatteso colpo di scena scuote il delicato scenario dei play-out di Serie B: una intossicazione alimentare ha colpito diversi giocatori della Salernitana, mettendo seriamente in discussione lo svolgimento del match di ritorno contro la Sampdoria, inizialmente previsto per venerdì 20 giugno 2025.

Secondo quanto riportato da diverse fonti, tra cui Telenord, l’episodio si sarebbe verificato dopo la gara d’andata. I sintomi, riconducibili a un’intossicazione legata al cibo consumato, hanno colpito più elementi della rosa granata, rendendo impossibile per la squadra sostenere gli allenamenti e preparare adeguatamente la partita decisiva per la permanenza in Serie B.

La Salernitana ha già presentato una richiesta ufficiale di rinvio alla Lega Serie B, considerata la gravità della situazione e il numero di atleti coinvolti. Al momento, non è ancora arrivato un comunicato ufficiale da parte della Lega, che si trova ora a dover valutare rapidamente se accogliere la richiesta e fissare una nuova data per il match di ritorno.

L’incertezza ha costretto anche la Sampdoria a rivedere i propri piani. La squadra blucerchiata aveva previsto di partire per il ritiro a Trigoria, in vista della partita, ma ha deciso di posticipare la partenza. Lo staff tecnico e i giocatori resteranno al centro sportivo di Bogliasco almeno per un altro giorno, in attesa di comunicazioni ufficiali.

La situazione è in continua evoluzione. Nelle prossime ore si attendono aggiornamenti fondamentali da parte della Lega B per capire se il match sarà rinviato e, in caso affermativo, a quando verrà riprogrammato.

L’intossicazione alimentare della Salernitana complica ulteriormente una fase già tesa del campionato, rendendo ancora più incerto l’epilogo della lotta salvezza in Serie B.