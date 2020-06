Serie B, Pordenone-Venezia si giocherà: negativi tutti i tamponi effettuati

Pordenone-Venezia si giocherà regolarmente con il fischio d’inizio fissato alle 20.30: tutti negativi i tamponi

Pordenone-Venezia si giocherà. Come informa il club lagunare con un comunicato ufficiale, il match si disputerà con fischio d’inizio alle 20.30. «Venezia FC comunica che a seguito del risultato dei tamponi effettuati dalla squadra e staff questa mattina a Mestre, risultati nel pomeriggio tutti negativi, ha deciso di presentarsi all stadio Nereo Rocco di Trieste per disputare la partita Pordenone – Venezia FC in programma questa sera alle ore 20,30».

Nei giorni scorsi infatti la positività di Felicioli, calciatore del Venezia, aveva messo in dubbio il regolare svolgimento. Solo stamattina, il club lagunare aveva infatti comunicato la propria partenza verso Trieste, con dubbi sulla partita.