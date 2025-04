Serie B, chi viene promosso, chi si salva e uno sguardo ai calendari: parla Iachini

Serie B, chi sale in A, chi si salva e i calendari a confronto: le parole di Beppe Iachini: «Pisa quasi sicuro, fa strano vedere la Samp lì, ma…»

Ultime giornate di Serie B e dopo la promozione raggiunta dal Sassuolo la Gazzetta dello Sport ha chiesto a Iachini di fare i suoi pronostici sulle altre promosse, la lotta salvezza e i calendari. Di seguito le sue parole.

PROMOZIONE – «Direi che per i Pisa non ci siano dubbi, il vantaggio è importante e il percorso fatto legittima la promozione, con grande merito. Meno certezze ci sono per i playoff, anche il Modena è in corsa viste le distanze ravvicinate. Io i playoff li ho vinti due volte e so che può succedere di tutto: con la Samp ero arrivato sesto, figurarsi… Certo, lo Spezia ha il favore del piazzamento, ma non ci deve pensare perché se no rischi la beffa. Devi sempre giocare per vincere anche se basta il pareggio. Non si può più sbagliare e gli scontri diretti sono importanti, sia per i 3 punti che per l’eventuale arrivo in parità. Occhio anche agli incroci con le squadre sul fondo, che possono complicare il cammino e abbassare la quota di qualificazione, che di solito va da 51 a 49 punti: è legata alla quota salvezza».

SALVEZZA – «Qui ci sono pochi punti di distacco tra le squadre, basta una partita che cambia tutto. In questo finale ci sono tante variabili insidiose, un infortunio pesa di più come una squalifica, e poi c’è il caldo. Conta la testa, conta avere poca ansia, non la devi portare in campo: le partite vanno giocate. Colpisce vedere la Samp in questa bagarre, anche se come qualità ha tutto per tirarsi fuori, ma ripeto: le partite vanno giocate e i punti conquistati. Chi ha raccolto poco nelle ultime gare si deve preoccupare di più, vedi la Reggiana: oggi non contano le prestazioni ma i punti. Ma non c’è una sfavorita, forse il solo Cosenza che sconta il -4».

CALENDARIO – «È successa una tragedia mondiale e quindi il calcio non poteva non fermarsi. È logico che ogni variazione del calendario avrebbe creato problemi, ma alla fine non penso che questa possa incidere, perché i punti bisogna farli comunque. Semmai, guardo il bicchiere mezzo pieno e dico che non aver giocato lunedì ha fatto riposare un po’ le squadre e recuperare qualche acciaccato, per potersi preparare al meglio per le ultime 5 decisive partite».