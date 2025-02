Serie B, i risultati della 24ª giornata: il Brescia batte la Carrarese, vittoria anche per Sudtirol e Salernitana. Il Frosinone cade a Bari

Quante sorprese in Serie B: torna a vincere la Sampdoria nella 24ª giornata contro il Cosenza grazie alla rete di Depaoli a fine primo tempo. In zona promozione ancora una vittoria per il Sassuolo, che batte 2-0 la Juve Stabia. Vittoria anche per il Brescia in trasferta e per Sudtirol e Salernitana. Successo anche del match serale, con la vittoria (pesante) del Bari ai danni del Frosinone.

Carrarese-Brescia 1-2 – (42’ Bertagnoli (B), 45’+3’ rig. Borrelli (B), 74’ Cicconi (C))

Salernitana-Cremonese 1-0 – (56’ Raimondo)

Sudtirol-Reggiana 2-0 – (14’ Pyyhtia, 50’ Pietrangeli)

Bari-Frosinone 2-1 – (45+4′ Favilli, 73′ Bonfanti, 90+5 Kvernadze)