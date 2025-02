Serie B, i risultati della 26ª giornata: passo falso del Pisa, pari con il Cesena con un uomo in più, Pohjanpalo subito decisivo a Palermo

Il Pisa fa un passo falso e lascia il Sassuolo andare in fuga in vetta alla Serie B. Contro il Cesena la squadra di Simone Inzaghi passa in vantaggio con Touré, gioca con un uomo in più per ampie fasi di gioco per l’espulsione di Donnarumma, ma alla fine si fa raggiungere da La Gumina. Nelle altre partite Pohjanpalo si mette subito in mostra con il rigore del pari per il Palermo contro il Mantova. Finisce 1-1 Frosinone Reggiana – un punto importante per i ciociari – e poi la Juve Stabia batte il Cosenza con un netto 3-0.

Palermo-Mantova 2-2 (26′ Verre, 46′ Mensah [M], 57′ Brignani [M], 68′ Pohjanpalo rig.)

Frosinone-Reggiana 1-1 (42′ Sersanti, 90+2′ Koutsoupias [F])

Juve Stabia-Cosenza 3-0 (45′, 58′ Adorante, 86′ Fortini)

Cesena-Pisa 1-1 (33′ Touré, 79′ La Gumina [C])