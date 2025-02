Serie B, i risultati della 26ª giornata: il Sassuolo vede la promozione sempre più vicina, il SudTirol vince la sfida salvezza con la Samp

Serie B, i risultati della 26ª giornata: il Sassuolo vede la promozione sempre più vicina, il SudTirol vince la sfida salvezza con la Sampdoria

Il Sassuolo vince contro il Brescia e vede sempre più vicina la promozione diretta al primo posto della Serie B. I neroverdi guidano a 61 punti, in attesa del Pisa domani, mentre lo Spezia rallenta: a Modena Defrel risponde a Pio Esposito e finisce 1-1. In una delle partite più attese della giornata il SudTirol batte la Sampdoria: blucerchiati in 9 uomini e battuti nel finale dal rigore di Casiraghi: la lotta per la salvezza tra altoatesini e liguri prosegue con le due squadre appaiate.

Modena-Spezia 1-1 (23′ Pio Esposito, 41′ Defrel [M])

Carrarese-Salernitana 3-2 (31′ Zanon, 41′ Finotto, 46′ Zuelli, 63′ Reine-Adelaide [S], 85′ Soriano [S])

Sudtirol-Sampdoria 2-1 (6′ Merkaj, 11′ Sibilli [SA], 88′ Casiraghi rig.)

Sassuolo-Brescia 2-0 (34′ Lovato, 73′ Laurienté)

Bari-Cremonese 1-1 (69′ Valoti, 90+3′ Bianchetti [B])