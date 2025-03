Serie B, i risultati della 29ª giornata: allo Spezia lo scontro diretto con il Pisa; pareggia il Sassuolo, valanga Sudtirol

Lo Spezia si porta a casa lo scontro diretto con il Pisa e si avvicina al secondo posto della classifica di Serie B, ancora dei toscani, ma adesso a solo 3 punti di distanza. Decidono i fratelli Esposito e Wisniewski, che prima fa anche l’autogol in apertura che illude la squadra di Inzaghi, che va due volte in vantaggio – prima sull’autogol e poi con Meister – ma senza successo. Non ne approfitta il Sassuolo – nonostante l’ampio vantaggio – che a Bari rischia anche il ko, sventato da Volpato nel finale. In zona retrocessione vittoria decisiva del Sudtirol che affonda il Cittadella con una cinquina e si porta lontano dalle zone calde.

Sassuolo-Bari 1-1 (37′ Lasagna [B], 82′ Volpato)

Spezia-Pisa 3-2 (37′ Wisniewski aut. [P], 45′ S. Esposito, 47′ Meister [P], 58′ Pio Esposito, 65 Wisniewski)

Cittadella-Sudtirol 1-5 (58′ Barreca, 59′ Matino aut., 61′ Casiraghi, 71′ 76′ Giorgini; 90+2′ Desogus [C])