Serie B, colpi di Frosinone e Palermo: il Venezia vince in Zona Cesarini

Giornata numero 40 del campionato di Serie B: Frosinone e Palermo superano momentaneamente il Parma. Tutti i risultati odierni e la classifica aggiornata in attesa di Cesena-Parma ed Empoli-Cremonese

Turno scoppiettante di Serie B per le gare della 40ª giornata del campionato in attesa delle sfida tra Cesena-Parma ed Empoli-Cremonese. Questi i risultati di oggi alle 15 nella terzultima giornata della regular season del campionato cadetto: Ascoli-Avellino 1-1, Bari-Perugia 3-1, Cittadella-Brescia 2-2, Frosinone-Carpi 1-0, Novara-Pescara 1-1, Salernitana-Entella 1-0, Spezia-Pro Vercelli 5-1, Ternana-Palermo 2-3, Venezia-Foggia 2-1. Tanti i colpi di scena di oggi pomeriggio nelle zone calde della classifica verso i playoff. L’Empoli è già promosso in Serie A e resta solamente uno slot libero per la promozione diretta con il secondo posto in classifica.

In attesa del Parma in trasferta a Cesena gli emiliani vengono momentaneamente sorpassati da Frosinone e Palermo. La squadra ciociara sale a quota 68 in classifica dopo l’1-0 firmato Dionisi sul Carpi, mentre il Palermo passa 2-3 sul campo della Ternana con doppietta di La Gumina e sale a quota 67. Il Parma è a 66, raggiunto anche dal Venezia che vince al fotofinish 2-1 sul Foggia: per gli ospiti Mazzeo firma l’1-1 al 92’, ma due minuti dopo arriva il definitivo gol di Stulac. Tre punti importanti per il Bari con un 3-1 sul Perugia e va a quota 64 punti, staccando il Cittadella fermo sul pari 2-2 contro il Brescia. La Salernitana vince 1-0 e raggiunge ufficialmente la salvezza.

Di seguito la classifica: Empoli 78**, Frosinone 68, Palermo 67, Parma 66*, Venezia 66, Bari 64, Cittadella 62, Perugia 59, Foggia 54, Spezia 53, Carpi 51, Salernitana 51, Brescia 47, Pescara 47, Cremonese 44*, Novara 43, Cesena 43*, Avellino 43, Ascoli 42, Entella 41, Ternana 37, Pro Vercelli 37