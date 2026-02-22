Connect with us
Serie B, Sampdoria ko a Mantova. Il Venezia si impone sul Pescara. La lotta salvezza si accende!

Serie B, Sampdoria ko a Mantova e classifica che si complica: il Venezia supera il Pescara e torna in vetta, mentre per la salvezza

La Sampdoria incassa un altro passo falso nella corsa salvezza, cadendo 2‑1 sul campo del Mantova nella 26ª giornata di Serie B. Nonostante il vantaggio iniziale firmato da Begic, i blucerchiati sono stati ribaltati dalla doppietta di Bragantini, risultato che complica ulteriormente la situazione della squadra, ferma a 29 punti nella parte bassa della classifica.

Calendario Serie B 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica

Nel frattempo, il Venezia torna in vetta grazie al sofferto 3‑2 sul Pescara, salendo a 56 punti. Alle spalle degli arancioneroverdi, il Monza si mantiene in scia con il successo per 1‑0 a Carrara (54 punti), mentre il Frosinone resta a quota 53 dopo il pari con l’Empoli. Prosegue anche la risalita del Palermo, che supera 3‑0 il Sudtirol e raggiunge i 51 punti: decisivo ancora una volta Pohjanpalo, a segno su rigore e sempre più capocannoniere con 17 reti. Importante anche il successo del Catanzaro, vittorioso 3‑1 sul campo della Virtus Entella grazie alla doppietta di Bragantini, che porta i calabresi a 44 punti.

Nella zona calda, Avellino e Bari raccolgono un punto a testa nei rispettivi pareggi per 1‑1, mantenendo aperta una lotta salvezza sempre più serrata. La Sampdoria, attualmente tredicesima con 29 punti, resta in una posizione delicata e dovrà invertire rapidamente la rotta per evitare di essere risucchiata ulteriormente nella battaglia per non retrocedere.

