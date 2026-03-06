Serie B, ritorna il cartellino verde: premiato il fair play in campo. Ecco le parole del Presidente di Lega

La Serie B ha deciso di reintrodurre ufficialmente il cartellino verde, un riconoscimento speciale destinato a favorire il fair play nella competizione

Novità importante introdotta nel regolamento del campionato di Serie B. I cartellini verdi verranno assegnati sistematicamente da un’apposita commissione interna della Lega, per poi essere comunicati all’esterno e consegnati al termine del campionato in un evento speciale dedicato. L’obiettivo è incentivare azioni positive che possano ispirare i tifosi e gli addetti ai lavori. Questa iniziativa istituzionale mira a premiare attivamente chi si distingue per un gesto non ordinario, promuovendo la collaborazione e lo spirito sano del gioco.

Sulla questione è intervenuto il Presidente di Lega Serie B, Paolo Bedin: «Abbiamo bisogno di esempi positivi, di comportamenti e atteggiamenti che valorizzino i principi di lealtà sportiva, etica e rispetto. Individuarli all’interno delle nostre partite, evidenziarli e premiarli, permette di elevarne il valore nella speranza di generare un effetto domino. In campo, sugli spalti e nell’opinione pubblica».

Le prime tre assegnazioni confermano l’assoluta centralità del rispetto in campo. Durante la 26ª giornata, al minuto 39 della sfida tra Frosinone ed Empoli, Andrea Fulignati è stato sfiorato da un petardo. Superato lo stordimento iniziale, ha ripreso regolarmente a giocare senza drammatizzare l’accaduto.

Un ulteriore episodio significativo si è verificato nella 27ª giornata, durante la gara tra Pescara e Palermo. Sul risultato di 1-1, l’arbitro si è fermato per chiedere a Jesse Joronen conferma su un calcio d’angolo. La sua risposta sincera ha generato una stretta di mano.

Infine, nella 24ª giornata, al minuto 20 della ripresa di Sudtirol-Reggiana, con il punteggio fermo sull’1-0, si è distinto Tommaso Fumagalli. Approfittando di un improvviso infortunio occorso ad Alessio Cragno, invece di puntare la porta sguarnita, ha calciato la palla fuori.