Serie B, ci si gioca tutto in 90 minuti: playoff, playout e salvezza, c’è tanto ancora in palio

Serie B, ultimi novanta minuti per decidere gli ultimi verdetti: in palio gli ultimi posti per i playoff e in fondo alla classifica è bagarre

Ultimi 90 minuti di fuoco in Serie B: dieci partite, tredici squadre coinvolte, e ancora tanto da decidere. Mentre il Cesena può chiudere i conti playoff con un punto a Modena, dietro di lui Bari spera nel sorpasso. Le altre cinque già qualificate si giocano le posizioni migliori: Spezia e Cremonese già in semifinale, mentre Juve Stabia, Catanzaro e Palermo si contendono il vantaggio del campo nel preliminare. Partite difficili per le prime due, che affrontano Sampdoria e Mantova ancora in corsa salvezza, mentre il Palermo ha sulla carta l’impegno più agevole con la Carrarese.

Sul fondo è caos: due retrocedono direttamente, due andranno al playout, due si salvano. Il Mantova è quasi al sicuro con un punto, ma il margine è sottile. Lo scontro diretto Cittadella-Salernitana condannerà almeno una squadra. Il Brescia, davanti a 15mila tifosi contro la Reggiana, ha il destino in mano, come anche il Frosinone se dovesse battere il Sassuolo. La Sampdoria è messa peggio: affronta una Juve Stabia affamata e parte svantaggiata negli scontri diretti. Per salvarsi deve fare meglio di Brescia e Frosinone e sperare in un pari tra Cittadella e Salernitana. Ma il rischio Serie C è concreto, anche con un pareggio.