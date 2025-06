Serie C, clamoroso! Il Brescia presenta la domanda per l’iscrizione, adesso il Ravenna può sperare nel ripescaggio

Nuovo colpo di scena nella già intricata vicenda legata all’iscrizione del Brescia alla Serie C 2025/26, con importanti ripercussioni sulla graduatoria dei ripescaggi e sul futuro del Ravenna. Nonostante il club lombardo abbia saltato la scadenza del 6 giugno, il presidente Massimo Cellino ha deciso a sorpresa di presentare ugualmente la domanda di iscrizione al prossimo campionato professionistico.

Una mossa che riapre il dibattito sulle norme della CoViSoc (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio), che entro la fine di giugno dovrà esprimere un giudizio definitivo sulla validità della documentazione presentata.

Ravenna primo nella graduatoria di ripescaggio: attesa per il verdetto CoViSoc

In caso di rigetto della domanda del Brescia, a trarne beneficio potrebbe essere il Ravenna, che figura primo nella graduatoria dei ripescaggi della Lega Nazionale Dilettanti. Il club romagnolo ha conquistato un punteggio elevato grazie ai risultati ottenuti in campionato e soprattutto alla vittoria della Coppa Italia Serie D.

Il Ravenna si è già attivato sul fronte burocratico, producendo tutta la documentazione necessaria per formalizzare la propria richiesta di ammissione alla Serie C. La società resta ora in attesa del responso ufficiale, che potrebbe arrivare già nelle prossime settimane.

Il Caldiero Terme spera nella riammissione, ma il Brescia cambia le carte in tavola

Il destino del Caldiero Terme è legato a doppio filo a quello del Brescia. Qualora il club lombardo non avesse presentato alcuna domanda, il Caldiero sarebbe stato riammesso in Serie C. Tuttavia, con la scelta del Brescia di tentare comunque l’iscrizione, la situazione si è complicata.

Ora l’intero scenario dipende dalla decisione della CoViSoc, che potrebbe escludere il Brescia o accettarne l’iscrizione, lasciando così il Ravenna e il Caldiero Terme fuori dalla Serie C.