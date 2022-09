Serie C, Ghirelli: «Costi insostenibili. Cosa faranno in Serie A? Va chiesto a loro»

Intervenuto sulle colonne de Il Giornale di Vicenza Francesco Ghirelli ha parlato del rincaro dei prezzi e delle enormi spese

LA PROPOSTA – «Ho proposto di giocare al mattino? Ma no, diciamo verso le 12. Il 28 settembre abbiamo l’assemblea e sarà argomento all’ordine del giorno. Se mi seguiranno Serie B e Serie A? Questo deve chiederlo a loro, io so che le 60 società di serie C sul riscaldamento hanno avuto un aumento del 110 per cento. I costi ormai sono insostenibili… poi credo sia giusto dare un segnale preciso: se chiediamo ai cittadini di cambiare stile di vita dobbiamo farlo pure noi mondo calcio»