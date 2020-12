Serie C LIVE: tutte le news sui gironi A, B e C

Serie C, le ultime dal girone A, girone B e girone C: classifiche, risultati, news in tempo reale, squalifiche e infortuni

La notizia del giorno:

Prosegue la marcia di avvicinamento del Bari al prossimo impegno di campionato contro la Vibonese guidata da mister Galfano, match in programma domenica 13 dicembre, alle ore 17:30, sul terreno del San Nicola.

Nella seduta odierna, dopo un prologo dedicato alla mobilità ed all’attivazione muscolare, il gruppo ha svolto esercitazioni tattiche a tema sul terreno del centro Allievi della Guardia di Finanza. Come di consueto, prima del rientro negli spogliatoi, sfida a ranghi misti su porzione di campo. Ha svolto lavoro differenziato Cristian Andreoni, mentre Daniele Celiento non ha preso parte alla partitella finale a puro scopo precauzionale; terapie per Nicola Citro ed Alessandro Minelli.

Intanto il nuovo ciclo di tamponi a cui è stato sottoposto il gruppo biancorosso nella giornata di ieri ha dato esito negativo per tutti i tesserati.

PERUGIA – Le parole del portiere Fulignati: «Stagione iniziata tra alti e bassi e poi cosa è cambiato? Sicuramente dopo tanto tempo in cui non ho giocato con continuità è stato difficile trovare i ritmi e le distanze, qualcosa mi ha tolto questo fatto e poi lavorando durante la settimana col mister ripartendo dalle piccole cose ha fatto sì che abbiamo ingranato la marcia tutti. Dal mio punto di osservazione privilegiato come ho visto il nostro cambiamento? Noi eravamo una squadra forte anche nelle gare prima del Mantova, non era mancanza di qualità ma dovevamo riprenderci dalla brutta esperienza dell’anno scorso, c’era ancora poca amalgama, poi siamo andati sul sodo e da lì sono uscite le nostre qualità. Può aver aiutato anche il cambio modulo del mister, con l’inserimento di un difensore in più. Se possiamo candidarci al primo posto? Lassù mancano Feralpisalò e Triestina, ma la classifica è compatta, io sono convinto che la nostra squadra è forte e che il campionato è molto equilibrato: tanti aspetti faranno la differenza, ma noi siamo competitivi un po’ su tutti, poi non so quello che farà la società a gennaio, a noi spetta andare in campo e raggiungere il massimo obiettivo che ci siamo prefissati»

AVELLINO – L’Avellino riabbraccia il tecnico Piero Braglia. A comunicarlo è la società biancoverde, che attraverso una nota, rende noto che l’allenatore, positivo al Covid-19 nei giorni scorsi, ha ottenuto il tanto atteso tampone negativo. Da oggi la guida tecnica irpina tornerà a disposizione della squadra, preparandola così in vista dei prossimi impegni.