Serie C LIVE: tutte le news sui gironi A, B e C

Serie C, le ultime dal girone A, girone B e girone C

Gli aggiornamenti sui tre gironi della Serie C: Girone A, Girone B e Girone C. Classifiche, risultati, notizie, infortuni, squalifiche e mercato.

La notizia del giorno:

La Serie C sbarca sui canali di Sky. Ogni fine settimana verrano infatti trasmesse un massimo di quincidi gare, cinque a girone dunque, in modalità pay per view su Sky Primafila. La programmazione partirà già dalla giornata di domani con la trasmissione di tre recuperi: Piacenza-Novara, Fermana-Arezzo e Avellino-Bisceglie. Sarà possibile acquistare il singolo evento al prezzo di 4,99 euro. La notizia è stata rilanciata sui propri canali social anche da Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro. Queste le sue parole:

«Sono orgoglioso che una realtà come Sky inizi la trasmissione in diretta dei match, è un riconoscimento chiaro e tangibile del valore del prodotto Serie C, che ha un peso in termini di tifosi e gode di un riconoscimento nel movimento calcistico italiano. È un risultato che non giunge a caso ma è frutto di una strategia di valorizzazione adottata da Lega Pro, che oggi segna una tappa importante. Abbiamo costruito un prodotto credibile, facendoci guidare dai valori e seguendo una strategia manageriale, che oggi il mercato ci riconosce».

CATANIA – Con una nota pubblicata sui propri canali di riferimento il Calcio Catania comunica di aver definito il prolungamento fino al 30 giugno 2023 del rapporto contrattuale con il calciatore Giovanni Pinto.

PERUGIA – Parla il ds Giannitti: «Di migliorabile c’è sempre qualcosa il direttore sportivo bravo è quello che sbaglia meno. Il Perugia può essere migliorato in tanti punti ed è anche vero che il 3-5-2 non è il modulo più adatto per lo spettacolo, ci stiamo lavorando. Sappiamo cosa fare. Prima di tutto dovremo verificare se ancora tutti i giocatori vogliono sposare questo progetto, all’inizio ho detto che voglio una squadra tutta unita. Poi sappiamo cosa fare, dove intervenire e saremo molto attenti».

