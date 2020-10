Serie C LIVE: le ultime notizie sui gironi A, B, C

Serie C, le ultime dal girone A, girone B e girone C: classifiche, risultati, news in tempo reale, squalifiche e infortuni

Gli aggiornamenti sui tre gironi della Serie C: Girone A, Girone B e Girone C. Classifiche, risultati, notizie, infortuni, squalifiche e mercato.

Serie C girone A

JUVENTUS UNDER 23 – Aumentano i positivi nel gruppo squadra della Juventus U23: si tratta di Bucosse e Wesley e di un componente dello staff.

«Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa oggi la positività al Covid 19 di altri tre componenti del gruppo squadra U23: si tratta dei giocatori Bucosse e Wesley e di un componente dello staff».

PIACENZA – Proseguono i cicli di tamponi in casa Piacenza: dopo l’annuncio della prosecuzione dell’isolamento per i sei tesserati risultati positivi, ora tra i biancorossi non risultano altri casi di sospetto Covid-19. Con una nota infatti il club ha comunicato «che il ciclo di tamponi a cui ieri si è sottoposto gruppo squadra ha dato esito negativo»

AREZZO – «La S.S. Arezzo, nella persona del Presidente Giuseppe Monaco, smentisce qualsiasi tipo di contatto avvenuto tra possibili nuovi allenatori e la dirigenza della S.S. Arezzo.

Contestualmente la S.S. Arezzo intende ribadire come al Suo interno esistano dei ruoli ben definiti, e che, per quanto concerne la parte sportiva, è il Direttore Sportivo Giuseppe Di Bari il delegato alle scelte tecniche.

La dirigenza della S.S. Arezzo tutta, per la parte tecnico-sportiva, si affida dunque a professionisti come il Direttore Sportivo Giuseppe Di Bari e il consigliere personale del Presidente, nonché membro del Cda, Roberto Muzzi».

Serie C girone B

MATELICA – Il tecnico Colavitto ha parlato così in conferenza stampa: «Il Modena è una corazzata una squadra in forma, costruita per vincere e dalle grandi motivazioni. Un vero osso duro che sicuramente venderà cara la pelle e cercherà di strappare anche domani un risultato positivo. Noi dal canto nostro vogliamo subito riprendere il nostro percorso, visto che la gara di Pesaro ci ha fatto molto male. La prestazione c’è stata, ma i tre punti sono andati all’avversario. Ci impegneremo quindi al massimo per tornare a fare bene e provare a dire la nostra contro un avversario davvero ostico e temibile in ogni reparto».

FERALPISALÒ – Le parole del tecnico Pavanel in conferenza stampa: «Ogni partita per noi è un’occasione per misurarsi. L’importante è uscire da ogni gara con sempre più certezze e meno dubbi. Dobbiamo crescere nel tempo. Non guardo alla classifica. In questo momento non ha nessun valore. Guardiamo gara dopo gara e usciamo con delle certezze in più. Sarà una bella partita tra due squadre con filosofie ben precise. Mi aspetto una gara combattuta e corretta».

SUDTIROL – Stefano Vecchi, tecnico del Sudtirol, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Feralpisalò: «Mi immagino una gara molto complicata e difficile, la Feralpi propone sempre squadre competitive, anche quest’anno sono primi in classifica e vengono dalla vittoria col Cesena sono una squadra forte, ma anche noi abbiamo dimostrato di esserlo. Sarà una bella partita, rispetto al Gubbio qualche cambio potrebbero esserci delle novità considerando anche il turno infrasettimanale che ci aspetta. Meglio pensare a una partita alla volta, ragionando sulla qualità e la forza dell’avversario. A parte Odogwu e Polak sono tutti disponibili, anche i nuovi si stanno integrando in un gruppo sano come il nostro. L’unico problema è la condizione fisica che comunque sta diventando buona. Dobbiamo provare a fare meglio perchè questo è un campionato molto equilibrato nel quale gli episodi sono decisivi. Nessuna squadra può pensare di giocare con presunzione, tanto meno noi. Se manchiamo sotto questo aspetto non possiamo raggiungere i risultati che ci siamo prefissati».

Serie C girone C

TERNANA – «La Ternana Calcio comunica di aver ingaggiato il calciatore Angelo Casadei. Il portiere abruzzese (è nato a Lanciano l’8/1/1988), la scorsa stagione al Bisceglie, si è legato alla società rossoverde fino al termine del campionato».

BARI – «SSC Bari comunica di aver trovato l’accordo per assicurarsi i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gianmarco Fiory (26 giugno ’90, Capri); il portiere ha firmato un contratto fino al giugno 2021 e si è già messo a disposizione di mister Auteri».

FOGGIA – Marco Rocca ha parlato così ai canali ufficiali del club: «Sono felice di esser arrivato in un club storico e glorioso come questo, sono certo che mi farà bene respirare l’aria di una città che vive di calcio sette giorni su sette. Ringrazio il direttore per avermi coinvolto in questo progetto avvincente, metterò a disposizione del gruppo la mia esperienza e la voglia di far bene con questa maglia addosso».