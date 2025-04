Serie C, sforzi inutili per il Messina. Fallisce il tentativo di salvataggio. Ecco quanto manca per salvare la società

C’è amarezza intorno al mondo Messina. Secondo quanto riportato da messinasportiva.it, infatti, nonostante la proroga inizialmente fissata in mattinata e poi posticipata alle 16.30, il notaio Bernardo Maiorana ha ufficializzato l’esito negativo dell’iniziativa per salvare l’ACR Messina.

Il portale locale riferisce che sono stati raccolti 163.000 euro, una cifra che, seppur significativa, resta lontana dai 312.000 euro necessari per salvare la società e che dunque non basta a salvare il club.

A questo punto, i fondi raccolti saranno restituiti ai donatori, ma all’appello mancano ben 149.000 euro: una somma che si è rivelata insormontabile, nonostante i 220.000 abitanti della città siciliana.

Diversi i protagonisti della disfatta tra imprenditori e Comune, nel mirino della tifoseria, con anche l’Aad Invest Group, subentrata alla famiglia Sciotto, che si è rivelata priva delle risorse annunciate, aggravando ulteriormente la precaria situazione economica del club.

Perdono senso, a questo punto, anche le ultime due giornate del girone C di Serie C per i giallorossi, che pur potendo tecnicamente salvarsi, restano con l’aggravante di un’incognita per il prossimo futuro, che come sottolineato dal portale, vede un debito che continua a crescere rendendo incerta l’iscrizione al prossimo campionato.