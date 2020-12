Serie C, rinviata Juve Stabia-Casertana: troppi giocatori positivi

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha ordinato il rinvio della gara fra Juve Stabia e Casertana. Il comunicato

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha ordinato il rinvio della gara fra Juve Stabia e Casertana per le numerose positività fra i giocatori della squadra ospite.

La Casertana domenica ha affrontato la Viterbese scendendo in campo con soli nove uomini dopo che la Lega Pro non aveva autorizzato il rinvio.

IL COMUNICATO – La Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto 233/394

– dell’istanza documentale presentata dalla società Casertana;

– della comunicazione del Dipartimento di Prevenzione – Azienda Sanitaria Locale di Caserta – Regione Campania – Asl CE Prot. N. 346437/UOPC12;

in dipendenza di quanto sopra dispone che la gara Juve Stabia-Casertana, in programma mercoledì 23 dicembre 2020, Stadio “Romeo Menti”, Castellammare di Stabia, venga rinviata a data da destinarsi.

Pubblicato in Firenze il 22 dicembre 2020

IL PRESIDENTE Francesco Ghirelli