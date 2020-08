Serie C, vicina la cessione del Carpi: idea Pochesci per la panchina. Le prossime settimane saranno decisive per il closing

Il Carpi è ad un passo dal cambio della proprietà. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da TuttoC.com, il patron del club biancorosso Stefano Bonacini è pronto a vendere.

A capo della cordata che rileverà la società c’è Alfonso Morrone, ex direttore sportivo, tra le altre, di Viterbese, Racing Fondi e Pro Piacenza. Si pensa già al futuro: il nome caldissimo per la panchina è quello di Sandro Pochesci, ex Ternana, Casertana e Bisceglie.