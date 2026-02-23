Connect with us
Serse Cosmi torna in panchina: destinazione a sorpresa per il tecnico! Quale squadra allenerà

Published

1 ora ago

on

By

Cosmi

Serse Cosmi è pronto a tornare in panchina: destinazione a sorpresa per il tecnico! Quale squadra andrà ad allenare

Dopo giorni di intense speculazioni, valutazioni societarie e numerosi profili accostati alla panchina, la tanto attesa fumata bianca è finalmente arrivata. La Salernitana, attualmente impegnata nel campionato di Serie C, ha deciso di affidare la propria rinascita sportiva a un nome di assoluto rilievo. Il club campano ha scelto l’esperienza e il temperamento per provare a invertire la rotta di una stagione che necessita di una forte scossa, sia a livello emotivo che puramente tattico.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

La scelta della dirigenza: il carisma di Serse Cosmi

La decisione dei vertici societari è ricaduta su un vero e proprio veterano del nostro calcio. Serse Cosmi rappresenta l’identikit perfetto per una piazza esigente e passionale come quella salernitana. Lo riferisce Gianluca Di Marzio.

Storicamente legato a sistemi di gioco solidi e aggressivi, come il suo marchio di fabbrica, il 3-5-2, il nuovo allenatore avrà il delicato compito di ridare un’identità precisa a una rosa che ha bisogno di certezze. La sua leadership sarà vitale per blindare la retroguardia e garantire quella compattezza di squadra che spesso fa la vera differenza nelle categorie inferiori.

L’obiettivo stagionale: fuggire dalla Lega Pro

Il campionato di Serie C è universalmente riconosciuto dagli addetti ai lavori come un torneo lungo, spigoloso e fisicamente logorante. La dirigenza granata è pienamente consapevole che per abbandonare la terza serie e puntare alla promozione in Serie B serve soprattutto grande carattere.

Cosmi è atteso a Salerno nelle prossime ore per apporre la firma sul contratto e dirigere immediatamente il suo primo allenamento nel centro sportivo del club, conoscendo così da vicino i suoi nuovi calciatori. La tifoseria, nota in tutta Italia per il suo calore viscerale e inesauribile, attende con curiosità il debutto del nuovo condottiero. L’obiettivo è tracciato: ricompattare in fretta l’ambiente e iniziare una decisa scalata verso i vertici della classifica.

