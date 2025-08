Sesko: Manchester United o Newcastle? La scelta finale è questione di ore

Sesko, la decisione sul suo futuro potrebbe essere decisa nelle prossime ore: Manchester United e Newcastle, quale scegliere?

Benjamin Sesko è pronto a decidere. Dopo settimane di voci, trattative e rilanci, il futuro dell’attaccante sloveno è ormai a un passo dalla svolta. Il giocatore ha trascorso due giorni intensi a Lipsia insieme al suo entourage e alla dirigenza del RB, e da quell’incontro sta per emergere la risposta definitiva. Secondo il giornalista tedesco Florian Plettenberg, la comunicazione ufficiale è attesa a ore.

In ballo ci sono due sole pretendenti, entrambe inglesi e disposte a tutto pur di strappare Sesko al club tedesco. Il Newcastle ha avanzato un’offerta da 75 milioni di euro più 5 di bonus, cifra che rappresenterebbe un record per il club. I Magpies vogliono chiudere prima di tutti e hanno alzato la posta, forti di una disponibilità economica fuori scala.

Dall’altra parte, però, c’è il fascino del Manchester United, che pur non essendosi ancora spinto a cifre identiche, conserva un ascendente importante sul giocatore. Sesko avrebbe infatti una preferenza per i Red Devils, attratto dalla storia del club e dal progetto sportivo a lungo termine. Ma lo United dovrà decidere rapidamente se e come rilanciare per non perdere terreno.

Intanto, il RB Lipsia è pronto a salutare il suo talento, consapevole che non potrà trattenerlo di fronte a offerte di questo livello. La società tedesca attende solo l’ok del giocatore per aprire la trattativa vera e propria con il club scelto e chiudere l’operazione in tempi rapidi.

Fuori dai giochi, invece, la Juventus: il club bianconero, che aveva monitorato Sesko nei mesi scorsi, è stato costretto a sfilarsi davanti a una competizione diventata rapidamente fuori portata.

Il tempo delle trattative è finito. Ora, come spesso accade in questi casi, la palla è tra i piedi del giocatore. E la sua prossima mossa potrebbe cambiare il destino non solo suo, ma di un’intera sessione di mercato.