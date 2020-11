Sileri (vicemin. Salute): «Tifosi allo stadio? Quando avremo il vaccino»

Pierpaolo Sileri ha parlato della possibilità di rivedere i tifosi negli stadi di calcio

Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, intervenuto durante la trasmissione Tiki Taka ha parlato della possibilità di rivedere i tifosi negli stadi di calcio.

«Rischio stop per la Serie A? Questo che stiamo vivendo è il momento peggiore, ma da qui in avanti con il rispetto delle regole e con questo monitoraggio stretto vivremo forse altri cinque-sei mesi di difficoltà ma andremo verso la fine del tunnel. Ritorno tifosi allo stadio? Quando avremo il vaccino la situazione tornerà progressivamente verso la normalità. Dobbiamo aspettare ancora qualche mese e dobbiamo aspettare le certificazioni dell’ente regolatorio europeo per i vari vaccini. Una volta avuto l’ok inizierà la distribuzione. È chiaro che le prime dosi andranno riservate per i più fragili e per gli operatori del settore. Poi progressivamente la campagna vaccinale verrà estesa a tutti».