Silvestre racconta: «Ronaldo torturò O’Shea sulla fascia e sulla rissa Beckham-Ferguson…»

L’ex difensore di Inter e Manchester United, Mikael Silvestre, ha raccontato alcuni aneddoti legati alla sua carriera. Ecco le sue parole a Four Four Two.

RONALDO – «Incontrai Ronaldo per la prima volta nel 2003 durante un’amichevole contro lo Sporting Lisbona. Nel discorso prima della partita Ferguson menzionò un ragazzo a cui dovevamo prestare molta attenzione: non disse il suo nome, ma in seguito lo conoscevamo tutti. Ronaldo torturò il povero O’Shea sulla fascia sinistra mettendo in mostra la sua velocità e i cambi di direzione con la palla. Dopo la partita, Gary Neville entrò nello spogliatoio e disse: ‘Bisogna farlo firmare subito’. Ferguson rispose: ‘Vediamo cosa possiamo fare’. Ricordo di essere salito sull’autobus prima di partire, rimanemmo lì un po’ più del solito perché Sir Alex stava discutendo con Ronaldo e con lo Sporting per convincerli».

LITE BECKHAM FERGUSON – «Io ero lì. Tutti erano scioccati, ma cose del genere accadono negli spogliatoi. Il mister ha scagliato un calcio verso una scarpetta, è stato un caso che poi abbia colpito la faccia di Beckham. Lui era molto arrabbiato e siamo dovuti intervenire per prevenire la rissa. Ma quella fu la fine del rapporto. Tutto ciò ha influenzato il rapporto tra i due ed è stato anche per questo che in estate Beckham si è trasferito al Real Madrid».