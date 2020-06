Simeone: «Anche senza pubblico in panchina ho la stessa grinta» – VIDEO

Diego Simeone ammette di non avvertire l’assenza di tifosi allo stadio, sottolineando che ha la stessa grinta in panchina

Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria conquistata al Wanda Metropolitano contro il Valladolid. Queste le parole del tecnico dell’Atletico Madrid.

«Il mio modo di stare in panchina non cambia se giochiamo a porte chiuse, mi comporto sempre nella stessa maniera in base a quello che vedo e che penso la mia squadra abbia bisogno. Oggi i tifosi non erano presenti fisicamente allo stadio ma il loro spirito era con noi».