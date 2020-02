Simeone: «Bella partita con tanta qualità. Contento per la prestazione»

Diego Simeone parla dopo la vittoria del suo Atletico Madrid sul Liverpool. L’analisi del tecnico dei colchoneros

L’andata degli ottavi di Champions ha regalato una vittoria meritata all’Atletico Madrid, capace di battere i campioni in carica del Liverpool. Simeone, nel post gara, ha parlato così a Sky Sport.

«Abbiamo visto una bella partita, molto intensa con tanta qualità in campo. Noi siamo stati un blocco unico, pressando alto e trovando subito il gol. Ci hanno costretto dietro, ma li abbiamo contenuti bene senza concedere spazi se non qualche contropiede. Sono contento della prestazione della squadra e della gioia che abbiamo regalato al nostro pubblico. Non pensiamo al ritorno perché manca ancora tanto, prima c’è la Real Sociedad» ha dichiarato l’argentino.