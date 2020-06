Simeone: «Gare secche? Rimane pur sempre la Champions…» – VIDEO

Le dichiarazioni di Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, sulla nuova struttura delle fasi finali di Champions League – VIDEO

Intervenuto nel corso della conferenza stampa alla ripresa del campionato, il tecnico dell’Atletico Madrid Diego Simeone si è espresso a proposito dei cambiamenti che hanno interessato le fasi eliminatorie della Champions League.

«La Champions sarà sempre una competizione difficile. Ai quarti si affronteranno le squadre migliori d’Europa. E in questo senso non cambierà nulla. La competitività resterà la stessa. La Champions rimane la Champions, anche in gara secca».