Simeone saluta Diego Costa: «Il club lo ha aiutato, spero trovi la strada migliore»

Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, ha salutato Diego Costa che oggi ha rescisso il proprio contratto con i Colchoneros.

DIEGO COSTA – «Il club ha rilasciato una dichiarazione per raccontare la situazione di Diego. La società lo ha aiutato senza subire danni e questo genera serenità. Sanno che vogliamo bene a Diego, abbiamo passato molto tempo insieme nel migliore dei modi e abbiamo parlato con lui. Ha anche bisogno di trovare nuove sfide perché è bravo, forte e ovunque andrà farà le cose bene, perché è un combattente. Lo ringrazio, come tutte le persone che ci hanno donato il loro cuore, e così è stato per Diego dal punto di vista sportivo e umano. Spero che trovi la strada migliore e che ci possiamo abbracciare quando ci rivedremo, visto che non ci vediamo da un paio di giorni perché non è venuto ad allenarsi mentre stava trattando».