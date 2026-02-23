Calcio Estero
Simeone in Serie A? C’è già un pre-accordo per il prossimo anno con quella big! La bomba dalla Spagna
Dalla Spagna arriva una clamorosa indiscrezione di mercato destinata a far sognare i tifosi. Secondo quanto riportato dalla nota trasmissione televisiva El Chiringuito, ci sarebbe un’importante novità riguardante la guida tecnica dell’Inter per il prossimo anno.
L’emittente iberica ha lanciato un’autentica bomba, rivelando che Cristian Chivu potrebbe non sedere più sulla panchina del Biscione nella prossima stagione sportiva. Al suo posto, la società meneghina avrebbe già individuato il sostituto ideale: Diego Simeone. I giornalisti spagnoli assicurano che l’allenatore argentino avrebbe addirittura già trovato un accordo definitivo, firmando un precontratto per legarsi al club milanese a partire dai prossimi mesi estivi.
Questa notizia sorprendente verrà verificata attentamente nelle prossime ore. L’eventuale approdo del mister sudamericano rappresenterebbe un ritorno romantico e cambierebbe totalmente le prospettive della squadra lombarda. Resta ora da capire se arriveranno conferme ufficiali su questa clamorosa operazione che vedrebbe la fine dell’attuale ciclo tecnico per aprire un nuovo entusiasmante capitolo.