Simeone: “Vincere non è importante, è l’unico modo di andare avanti. Su Vrsaljko…” – VIDEO

Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, è intervenuto alla vigilia del match contro il Lipsia. Ecco le sue parole:

«Quella di domani sarà una sfida molto importante, contro una squadra che e che ha un tecnico giovane che ha fatto un ottimo lavoro. Non è importante vincere, ma è l’unico modo per poter andare avanti. Peccato non aver a disposizione Vrsaljko, ha sempre messo il cuore per la squadra».