Simonelli svela a sorpresa: «Milan Como in Australia? Ho letto cose non corrette in questi giorni. Non è un’ipotesi tramontata»

Ezio Simonelli non ha dubbi: «Milan Como in Australia? Ho letto cose non corrette in questi giorni. Non è un’ipotesi tramontata»

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha parlato a margine dell’Assemblea odierna rilasciando alcune dichiarazioni in merito alla possibile disputa di Milan–Como a Perth.

Il numero uno della Lega ha spiegato che la scelta definitiva, in un senso o nell’altro, è attesa entro giovedì 18 dicembre, giornata in cui si giocherà la semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan. Le sue parole:

PAROLE – «Milan-Como in Australia? Ho letto cose non corrette in questi giorni. Non è un’ipotesi tramontata, ma in itinere: abbiamo avuto tanti pareri favorevoli, tra cui dall’Asia. Entro il 18 Dicembre sapremo».

